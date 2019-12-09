لأول مرة.. تفاصيل مثيرة عن "رشدي أباظة" و"المليجي"

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رشدي اباظة ومحمود المليجي
رشدي اباظة ومحمود المليجي

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعض مقتطفات حوار نادر جمع الفنان رشدي أباظة والفنان محمود المليجي، الذي بكي بسببه الأخير.

وكانت المذيعة آمال العمدة في برنامجها الإذاعى "ساعة زمان" حديث مطول مع دنچوان السينما المصرية رشدى أباظة قبل رحيله, تحدث فيه رشدى عن أشياء كثيرة حول حياته وحول الفن.

ومن أبرز ما قاله رشدى كان حديثه عن صديقه وأحد أباطرة فن التمثيل في تاريخ السينما المصرية "محمود المليجى"، حيث وجه أباظة حديثه للاعلامية آمال العمدة، قائًلا: "أنا هقول لسيادتك حاجة يا مدام آمال تعتقدى أن إحنا هنا فى مصر فيه ممثل أكبر من الأستاذ محمود المليجى؟ مفيش".

لترد عليه: "بنقول عليه أنطوني كوين"، ليوضح لها رشدي: لا هو مش أنطوني كوين , لأنه عمر ما محمود المليجى كان فيه عنف, أنطوني كوين اعتماده دايمًا على العنف حتى فى الكلمة".

وتابع: "محمود المليجى هو محمود المليجى ومش هيبقى فيه زيه أبدًا, محمود المليجى حطوة فى إطار، حطوه فى برواز اللى هو القاتل الشرير مع أن محمود المليجى عمل أدوار كان بيخلينى أنا وأنا عارف أن ده تمثيل أقعد أعيط، يعنى من كتر ما هو عملاق بيتغلب على أى حاجة فى الدنيا".

وعند سؤاله حول عدم إسناد إدوار البطولة للمليجي، أجاب رشدى أباظة "عشان دور الشرير من الصعب أنك تعمليه بطل, البطل هو اللى بيخلص على الشرير فى آخر الفيلم هو ده البطل".

واستطرد: "محمود المليجى يقدر يشتغل في السينما العالمية، لأنه بيقدر يعمل كل الأدوار وده اللى أنا أتمنى أوصله فى يوم من الأيام المستوى ده, محمود المليجى مفيش داعى أنه يتمنى لأنه وصل لكده فعلاً".

واختتم رشدي حديثه، قائًلا: "محمود المليجى أستاذ كبير جدًا, أنا ببقى فخور وأنا بسلم عليه مع أنه حبيبى زى أخويا يعنى لما بحط أيدى فى أيده بحس إن أنا أخدت شيك بمليون جنيه".

بعد رحيل الدنچوان أجرت آمال العمدة لقاء آخر مع محمود المليجى وعرضت له ما قاله رشدى عنه فقال المليجى محدثًا رشدى الغائب الحاضر: "رشدى أنت بعيد عنى دلوقتى إنما اعتقد أنك سامعنى أنا مفتقدك وحشتنى أوى"، ثم انهمر في البكاء.

أجرت المذيعة آمال العمدة فى برنامجها الإذاعى "ساعة زمان" حوار مع الفنان رشدي أباظة قبل رحيله، تحدث فيه رشدى عن أشياء كثيرة حول حياته وحول الفن ومن خلال حديثه، تطرق رشدي أباظة في حديثه عن صديقه واحد عمالقة السينما المصرية الفنان "محمود المليجى" .... pic.twitter.com/ALnKxpISsr

— صوفياااااااا (@SafaaSa90435267) December 8, 2019

                           

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