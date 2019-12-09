الجندي:"آن الأوان أن نسجد لله علي نعمة الرئيس"

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الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

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الجندى

دي إم سي مصر


روي الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، تفاصيل حديث شخصي دار بينه وبين شخص بخصوص ما تم إنجازه من مشروعات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإعادة تشغيل أكثر من 5000 مصنع للعمل مرة أخرى، قائلا:" بتكلم أنا وواحد عن إنجازات مصر ، قالي فين النتائج لما يحدث من إنجازات".

وأكد "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي أم سي"، أن البعض يتصور أنه بمجرد العمل وإنشاء البنيات أو إلقاء البذرة في التراب ستنبت في لحظتها الثمار، معقبا :" هذا لن يحدث إلا بالجهد والمثابرة، وغدا سيكون أفضل وكله خير لنا".

وتابع: من يشكك في مقدرات جيشنا وشعبنا وشرطتنا آن الأوان لهم أن يصمتوا بعد فضيحة إخوان النفاق الذين كانوا يتحدثوا عن أن البلد تغرق،معقبا :"آن الأوان نسجد لله شكرا علي نعمة الرئيس و الجيش ". 

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