الشوباشي لـ"الرئيس": محظوظون بك

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الكاتبة فريدة الشوباشي
الكاتبة فريدة الشوباشي

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الصحف العالمية

إكسترا نيوز

فريدة الشوباشي

أكدت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، أنها تشعر بالفخر بكل ما يقال عن مصر الآن في الصحف العالمية، قائلة: "الرئيس عبد الفتاح السيسي خلي كل مصري رافع راسه، إحنا محظوظين بيه".

 وأضافت "الشوباشي"، خلال لقائها بفضائية "إكسترا نيوز"، أن الصحف العالمية ترى نوافذ الأمل التي تم فتحها أمام الشباب، والإصلاح الاقتصادي الذي حدث خلال الفترة الماضية.

وتابعت "الشوباشي": "بتخض من اللي بيتقال علينا في الصحف العالمية، الناس دلوقتي مؤمنة أن هذا القائد الرئيس عبدالفتاح السيسي عاوز تقدمها ورفاهيتها وصحتها".

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