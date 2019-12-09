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استعادة مخطوطة نادرة للسلطان " قنصوه الغوري"

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استعادة مخطوط

قنصوه الغوري

هشام عزمي

قال الدكتور هشام عزمي رئيس دار الكتب و الوثائق القومية، إن مصر تمكنت من استعادة مخطوط نادر يعود للسلطان المملوكي قنصوه الغوري.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج " كل يوم" علي فضائية " أون إي"، أنه تم إنشاء وحدة خاصة لمتابعة صالات المزادات حول العالم لرصد المخطوطات التي يتم بيعها خار مصر.

وأشار إلى  أن إحدي صالات المزادات كانت قد أعلنت عن بيع مخطوط نادر يعود للسلطان قنصوه الغوري ، منوها أنه علي الفور تواصلت دار الكتب معهم، حيث  أرسلت لهم الوثائق التي تبرهن علي ملكية مصر لهذا المخطوط الخاص بالسلطان .

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