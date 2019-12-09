» "كارتيرون" يحذر لاعبى الزمالك من زيادة الوزن

09 ديسمبر 2019 - 11:01 ص

طالب الفرنسى باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، اليونانى أنطونيو مدرب الأحمال بعمل قياسات أوزان لجميع لاعبى الفريق، بعد ملاحظة زياد الوزن لعدد كبير من اللاعبين وهو ما أثر على تراجع مستوى اللياقة البدنية بشكل ملحوظ.

وحذر "الفرنسى" جميع اللاعبين، بالاستبعاد من التشكيلية الأساسية فى حال عدم الالتزام بتعليمات الجهاز الطبى ومدرب الأحمال والنزول بأوزانهم سريعًا.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز الخميس المقبل، ضمن مؤجلات الجولة السابعة لمسابقة الدورى الممتاز.