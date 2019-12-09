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بدء تنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع إدارة المخلفات الصلبة بالمنيا

الحياة السياسية

بدي مشروع إدارة المخلفات بالمنيا
بدي مشروع إدارة المخلفات بالمنيا

علا خطاب

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الخارجية

المنيا

إدارة المخلفات

شاركت السفيرة سُها جندي، مدير إدارة التعاون الدولي للتنمية، كممثلة عن الحكومة المصرية في مراسم توقيع وثيقة المرحلة الثالثة لمشروع إدارة المُخلفات الصلبة بمحافظة المنيا، والتي تمت صباح اليوم في بيت القاهرة بالفسطاط بمشاركة وزارة البيئة ومكتب الأمم المتحدة الإنمائي، حيث تبادل الأطراف الثلاثة التوقيع على وثيقة المشروع.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن المشروع المذكور، والذي تناهز تكلفته 70 مليون جنيه، يأتي ضمن البرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون للتنمية، والذي يقوم على توظيف مبالغ الديون المصرية المُستحقة لإيطاليا في إقامة مشروعات تنموية داخل جمهورية مصر العربية بدلاً من سدادها للحكومة الإيطالية، وتستهدف المرحلة الثالثة من المشروع البناء على سابقتيها عبر توفير الدعم الفني والتكنولوجيا لمنظومة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا وإعادة تدويرها.


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