» مي عز الدين عن دينا الشربيني: "على طبيعتها"

كشفت الفنانة مي عز الدين، عبر حسابها على "إنستجرام"، عن رأيها في الفنانة دينا الشربيني، موضحة أنها من أجمل البنات التي قابلتهن في حياتها.

وكتبت مي عز الدين، منشور لها، عبر خاصية "الاستوري" عبر "إنستجرام، قائلة: "من أجمل البنات اللي عرفتها في حياتي كفنانة وإنسانة وجدعة ودمها زي السكر ‏وعلى طبيعتها بجد، ربنا يحميها يا رب"‏

كما وضعت "مي" على الصورة هاشتاج "الناس اللي بحبهم من قلبي" ووسم "ناس نادرة" وهو ما قد يكون تمهيدًا ‏لنشر رأيها في فنانين آخرين بعد دينا الشربيني.‏

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عز الدين، كانت مسلسل "البرنسيسية بيسة"، الذي عرض رمضان الماضي.