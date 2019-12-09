مخرج سينمائي: غادة عبد الرازق وراء تفكيري بالانتحار

كشف المخرج عادل رضوان، عن أن الفنانة غادة عبد الرازق وراء تفكيره في الانتحار، وذلك بسبب خسارته جميع أمواله بعد اعتذارها عن استكمال فيلمها معه، ورفضها استرجاع المبلغ، وفق قوله.

وأوضح المخرج عادل رضوان، تفاصيل الواقعة، مشيرًا إلى أن الفنانة غادة عبد الرازق بدأت معه تصوير فيلم بعنوان "رؤية"، وفي نص الأحداث رفضت استكمال التصوير، كما رفضت رد المبالغ التي حصلت عليها كأجر عن الفيلم، ما تسبب له في خسائر كبيرة.

وأصدر المخرج بيانا قال فيه "الفيلم توقف وخسرت كل فلوسي، وبعت شقتى وسيارتي من أجله، ومقدرتش أخذ حقي منها،... وكتر الصدمات ضعفتني وكسرتني ولأول مرة في حياتي أفكر في الانتحار".

وأشار المخرج عادل رضوان في بيانه الذي تناقلته الصحف أنه يثق في منظومة العدالة بمصر.

جدير بالذكر، أن عادل رضوان، منتج ومخرج مصري، ولد بحي السيدة زينب بالقاهرة في 7 ديسمبر 198، تخرج من كلية فنون جميلة جامعة القاهرة، وهو صاحب شركة (Media Plus ) التي اعتادت أن تعمل في الإعلانات ثم التسويق الإلكتروني، قبل أن تتحول في عام 2016 إلى الإنتاج الفني السينمائي، ويُعد فيلم (رؤية) باكورة أعمال الشركة.