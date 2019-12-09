» أحمد فهمي يفجر مفاجأة مدوية عن مرضه

أحمد عادل شعبان
كشف الفنان أحمد فهمي مفاجأة عن المرض الذي تعرض له ، موضحًا أسباب قيامه بإجراء جراحة في المريء.
وقال في مداخلة مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب: معرفش ايه اللي بيحصل .. هنا مراتي لسة خارجة من العمليات من 4 أيام .. أنا عملت العملية عشان بقالي سنين عندي ارتجاع في المريء ومش بيخف.
وأضاف: التشخيص كان غلط وعملت منظار كتير لحد ما اكتشفوا وجود عيب خلقي بيؤدي لظهور بعض الخلايا جوة المريء وكان لازم تتكوي عشان متقلبش حاجة مش كويسة.
ظهر11:52 ص
فجر
05:18
شروق
06:47
ظهر
11:52
عصر
14:39
مغرب
16:57
عشاء
18:27