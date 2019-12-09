» أحمد حلمي يعلن وفاة المعجب الذي غيّر حياته: ادعوا له

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أحمد حلمي
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نشر الفنان أحمد حلمي ستوري عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام" صورة تجمعه بشاب يُدعى "أشرف" طالبا الدعاء له بالرحمة.

ونشر "حلمي" مع الصورة تعليقا لأحد أصدقاء المتوفي يقول فيه: في الصورة دي أشرف كان متردد جدًا إنه يروح يتصور مع أحمد حلمي فلما راح له قال له إن أنت السبب إني أخس بطريقة كبيرة بسبب فيلم إكس لارج فأحمد حلمي اتبسط منه وقاله تعالى نتصور سوا وأنا اللي هاخد السيلفي وكان مبسوط جدًا بيها.

وعلق أحمد حلمي على الصورة قائلا: الله يرحمك يا أشرف .. ادعوا له.

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