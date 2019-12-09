» وائل جمعة يتصدر تويتر بعد تغريدته التي أغضبت الزمالكاوية

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وائل جمعة
وائل جمعة

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الزمالك

وائل جمعة

دشن عدد من جماهير الزمالك ، والأهلي هاشتاجات مضادة ، أحدها لدعم وائل جمعة ، والآخر للهجوم عليه.

بدأت الأزمة بعدما كتب وائل جمعة تغريدة قال فيها: الحياه علمتني ان الكومبارس عمره مايكون بطل ......طير انتا.

ولم يُعرف ماذا قصد جمعة بهذه التغريدة ، لكن نشطاء زملكاوية دشنوا هاشتاج مسيئا لوائل جمعة ، قبل أن يدشن نشطاء أهلاوية هاشتاج داعم لجمعة ، واصفين إياه بالأسطورة.

ويبدو أن جمعة تابع حالة الجدل التي أثارها ، فكتب جملة ذات مغزى قال فيها: الحسن البصري سألوه يوما لم لا تأبه لكـلام الناس ؟ فقال لهم : أنا حين ولدت ولدت وحدي و حين أمــوت أموت وحــدي و حين أوضــع في القبر أوضع وحدي ... و حين أحاسب بين يديه تعالى احاسب وحدي فإن دخلت النار دخلت وحدي وإن دخلت الجنة دخلت وحدي فمالــي و الناس".

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