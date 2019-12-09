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برلماني: وضع الشهر العقاري في مصر أصبح "كارثي"

الحياة السياسية

الكاتب الصحفي أسامة شرشر
الكاتب الصحفي أسامة شرشر

المصريون ـ متابعات

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أكد النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، إن وضع الشهر العقاري على مستوى كافة محافظات مصر أصبح كارثي، وهناك من يتربحون أرباح غير عادية من أزمة الشهر العقاري.
وكشف "شرشر"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، أنه كان هناك مسابقة منذ 4 سنوات لتعيين أكثر من 4 آلاف موظف في الشهر العقاري، ولم يتم حتى الآن تعيينهم.
وأضاف أن نواب البرلمان يجب عليهم أن يتقدموا بتشريع لحل أزمة الشهر العقاري، منوها بأنه تقدم باستجواب اليوم لوجود 26 ألف فدان في العياط، و14 فدان آخر قيمتهم أكثر من 220 مليار جنيه، حيث يستهدف من استجوابه أن يحصل الشعب المصري.

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