خبير يكشف مزايا مبادرة التمويل العقاري الجديدة

08 ديسمبر 2019 - 11:20 م

قال محمد سمير، الخبير المصرفي والمتخصص في التمويل العقاري، إن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بقيمة 50 مليار جنيه هي المرحلة الثالثة من هذه المبادرة التي طرحتها الحكومة منذ عام 2014، وهدفها إعادة إحياء للنشاط التمويل العقاري مرة أخرى.



وأضاف "سمير"، خلال حواره في برنامج "مال وأعمال"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن الحكومة حرصت خلال هذه المبادرة على أن تشمل شرائح كثيرة من المجتمع سواء موظفين أو مهن حرة؛ بالإضافة إلى أنها تعطي شقق سكنية بمساحات كبيرة تصل إلى 150 متر طبقا لما تم الإعلان عنه.

