  • الأحد 08 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:57 م
بحث متقدم
البنك المركزي

خبير مصرفي يكشف معلومة هامة بشأن تخفيض الفائدة

البنك المركزي

تفاصيل مبادرة «المركزي» لإعفاء المصانع المتعثرة من فوائد الدين

ملك البحرين

ملك البحرين يصدر قرارًا عاجلًا بعد الفوز بـ«خليجي 24»

الخطيب وال الشيخ

اتصال مفاجئ من «الخطيب» لتركي آل الشيخ

أمير قطر يتوج منتخب البحرين بالبطولة

أول تعليق من أمير قطر على فوز البحرين بـ "خليجي 24"

محمد صلاح

"محمد صلاح" يعلن رفضه الانتقال لريال مدريد نهائيًا

أرشيف

أسبوع الانتحار.. صيحات تحذير لوقف مسلسل إزهاق الأرواح

محمد علي ووالده

"ورَّطه ابنه".. بلاغ لإحالة والد محمد علي للمحاكمة العاجلة

الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

3 أمور تدفع الناس للشك في إنجازات الرئيس

هتلر النازي

قصة قبعة «هتلر» التي اشتراها رجل أعمال لبناني وأهداها لإسرائيل

بيراميدز يكتسح نواذيبو الموريتاني بسداسية في "الكونفيدرالية"

الرياضة

بيراميدز
بيراميدز

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

مفاجآت فى قرعة "الكونفدرالية"

#

جينيراسيون السنغالي يودع كأس الكونفدرالية

#

مدرب بيراميدز: سوف ننتقم من الزمالك المباراة المقبلة

#

الكونفدرالية.. بيراميدز يهزم يانج أفريكانز خارج ملعبه

واصل فريق بيراميدز المصري، الأحد، مطاردته لمواطنه المصري البورسعيدي في صراع المنافسة على صدارة المجموعة الأولى لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية).
واكتسح بيراميدز ضيفه إف سي نواذيبو الموريتاني بسداسية نظيفة في الجولة الثانية للمجموعة الأولى للبطولة القارية.
وكان المصري البورسعيدي قد فاز في وقت سابق اليوم على إينوجو رينجرز النيجيري بأربعة أهداف لهدفين ضمن المجموعة ذاتها.
بذلك، يتصدر بيراميدز الترتيب برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن المصري، وجاء إينوجو رينجرز ثالثًا بلا رصيد من النقاط بفارق الأهداف عن إف سي نواذيبو.
أنهى بيراميدز الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدفين دون رد سجلهما محمد فاروق والبوركيني إيريك تراوري في الدقيقتين 11 و32.
وأضاف بيراميدز أربعة أهداف أخرى في شوط المباراة الثاني عبر الغاني جون أنطوي وفاروق والإيفواري ويلفريد كانون وتراوري في الدقائق 52 و57 و76 و84. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على شروط البنوك الجديدة لمنح التمويل العقاري
» هذا ما قاله أمير الكويت عن بطولة "خليجي 24"
» وثائق تثبت إقرار اليابان بقضية "نساء المتعة" الكوريات
» الأمطار تغرق الإسكندرية.. والموانئ تعلق
» بيراميدز يكتسح نواذيبو الموريتاني بسداسية في "الكونفيدرالية"
» استقرار الورقة الخضراء.. تعرف على أسعار الدولار في البنوك
» 658 جنيهًا.. أسعار الذهب تشهد استقرارًا بنهاية التعاملات
» إخوان الجزائر تعلن مقاطعتها الانتخابات الرئاسية
» الكونفدرالية.. المصري يقسو على "رينجرز" برباعية
» «السيسي» أهلاوي أم زملكاوي.. شوقي غريب يرد
» وائل جمعة يشعل حرب الـ «تريندات» بين «الأهلاوية» و «الزملكاوية»

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:18 ص

  • فجر

    05:17

  • شروق

    06:46

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس