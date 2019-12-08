أول تعليق من أمير قطر على فوز البحرين بـ "خليجي 24"

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أمير قطر يتوج منتخب البحرين بالبطولة
أمير قطر يتوج منتخب البحرين بالبطولة

محمد فضل

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تتويج

خليجي 24

علق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على فوز منتخب البحرين ببطولة خليجي 24، وكتب عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر": "سعدنا بمشاركة الأشقاء في بطولة كأس الخليج 24 التي عشنا معها أياما رائعة. هنيئا للبحرين الفوز باللقب وحظا أوفر للفرق الأخرى. فخورون بنجاح البطولة وكل الشكر والتقدير لكل من شارك في تنظيمها".

وتوج أمير قطر، ، منتخب البحرين بلقب كأس الخليج بنسخته رقم 24، والذي تحققه البحرين للمرة الأولى في تاريخها.

وصافح "تميم" لاعبي البحرين المتوجين باللقب الخليجي الأول في تاريخهم، وسلم قائد المنتخب كأس البطولة، قبل أن يغادر المنصة.

وكان قد تغلب "الأحمر" البحريني على نظيره السعودي بهدف نظيف في المباراة النهائية للبطولة ليحقق اللقب الخليجي للمرة الأولى في تاريخه.


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