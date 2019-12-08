اتصال مفاجئ من «الخطيب» لتركي آل الشيخ

08 ديسمبر 2019 - 09:42 م

أجرى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اتصالًا بالمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية ومالك ألميريا الإسباني.

وكشف «آل الشيخ» تفاصيل المكالمة الهاتفية، حيث قال إن محمود الخطيب حرص على الاطمئنان على صحته بعد الوعكة الصحية التي مر مؤخرًا.

وتابع رئيس هيئة الترفية في المملكة العربية السعودية، الأهم أن يكون رئيس الأهلي بخير.

يذكر أن محمود الخطيب، قرر زيارة تركي آل الشيخ خلال الفترة المقبلة للاطمئنان على صحته بعد الوعكة الصحية التي ألمت به مؤخرًا، تقديرًا للعلاقة التي تربط الجانبين، خاصة بعد زيارة الاخير لرئيس الأهلي بمنزله في القترة الماضية.