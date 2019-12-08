"محمد صلاح" يعلن رفضه الانتقال لريال مدريد نهائيًا

08 ديسمبر 2019 - 09:14 م

جدد النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، رفضه الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، حسبما ذكرت تقارير صحفية إسبانية.

وكشفت صحيفة «الديسماركي» الإسبانية، أن فلورنتينو بيريز رئيس الريال أراد اختبار إمكانية ضم محمد صلاح خلال الأسابيع القليلة الماضية، إلا أن الفرعون المصري رفض منافشة هذا الأمر نهائيًا.

وذكرت الصحيفة، أن رفض «صلاح» يعود لعدم رغبته في اللعب بجوار قائد المرينجي سيرجيو راموس، الذي كان سببًا في إصابته في الكتف خلال المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا في النسخة قبل الماضية.

واختتم التقرير، أن النجم محمد صلاح لم يغفر بعد لـ«راموس»، حيث لم ينسى تدخله العنيف معه قبل قرابة عامين من الآن.