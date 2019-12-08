  • الأحد 08 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:17 م
بحث متقدم
البنك المركزي

تفاصيل مبادرة «المركزي» لإعفاء المصانع المتعثرة من فوائد الدين

ملك البحرين

ملك البحرين يصدر قرارًا عاجلًا بعد الفوز بـ«خليجي 24»

الخطيب وال الشيخ

اتصال مفاجئ من «الخطيب» لتركي آل الشيخ

أمير قطر يتوج منتخب البحرين بالبطولة

أول تعليق من أمير قطر على فوز البحرين بـ "خليجي 24"

محمد صلاح

"محمد صلاح" يعلن رفضه الانتقال لريال مدريد نهائيًا

أرشيف

أسبوع الانتحار.. صيحات تحذير لوقف مسلسل إزهاق الأرواح

محمد علي ووالده

"ورَّطه ابنه".. بلاغ لإحالة والد محمد علي للمحاكمة العاجلة

الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

3 أمور تدفع الناس للشك في إنجازات الرئيس

هتلر النازي

قصة قبعة «هتلر» التي اشتراها رجل أعمال لبناني وأهداها لإسرائيل

أمطار - أرشيفية

الأمطار تغرق الإسكندرية.. والموانئ تعلق

الكونفدرالية.. المصري يقسو على "رينجرز" برباعية

الرياضة

رينجرز والمصرى
رينجرز والمصرى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

نتائج الاجتماع الفني لمباراة المصري ورينجرز النيجيري

#

«جلال» يعلن قائمة المصري لمواجهة رينجرز بالكونفدرالية

#

«جلال»: أهدرنًا فوزًا كبيرًا على بطل سيشيل.. وعودة «جمعة» المكسب الأهم

#

نتائج الاجتماع الفني لمباراة المصري وبطل سيشيل

المصريون

المصرى

رينجرز

حقق فريق المصري فوزًا كبيرًا على رينجرز النيجيرى، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب الإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

تقدم النيجيرى أوستن أموتو، للمصري في الدقيقة الخامسة، وفى الدقيقة أضاف أحمد ياسر الهدف الثاني للفريق البورسعيدي في الدقيقة 28، ثم مفتاح طقطق الهدف الثالث فى الدقيقة 48، واختتم حسن على أهداف الفريق البورسعيدي بالدقيقة 83.

فيما سجل إيزي كوي الهدف الأول للفريق النيجيري في الدقيقة 86، قبل أن يضيف شجيرة إزاي لاعب رينجرز في الدقيقة 91.

بتلك النتيجة يرفع المصرى رصيد إلى 6 نقاط، بينما يتذيل رينجرز النيجيرى المجموعة بدون رصيد من النقاط.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» استقرار الورقة الخضراء.. تعرف على أسعار الدولار في البنوك
» 658 جنيهًا.. أسعار الذهب تشهد استقرارًا بنهاية التعاملات
» إخوان الجزائر تعلن مقاطعتها الانتخابات الرئاسية
» الكونفدرالية.. المصري يقسو على "رينجرز" برباعية
» «السيسي» أهلاوي أم زملكاوي.. شوقي غريب يرد
» وائل جمعة يشعل حرب الـ «تريندات» بين «الأهلاوية» و «الزملكاوية»
» زرع لسان لامرأة بعد إصابتها بسرطان الفم
» البورصة تغلق مؤشراتها على خسارة 4 مليارات جنيه
» «رونالدو» يصدم فلسطين والجماهير العربية بهذه الصورة
» "طفلا السلم".. القضية تنتهي بحضانة الأم للأطفال
» أسطورة ليفربول يرسل مندوبين للتفاوض مع مهاجم الزمالك

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:18 ص

  • فجر

    05:17

  • شروق

    06:46

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس