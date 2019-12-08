البحرين بطلًا لـ«خليجي 24» للمرة الأولى في تاريخه

توج منتخب البحرين بلقب بطولة كأس الخليج «خليجي24» للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على السعودية، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب «عبد الله بن خليفة» في العاصمة القطرية الدوحة.

وأهدر المنتخب السعودي فرصة التقدم في الشوط الأول، ذلك بعدما أهدر سلمان الفرج ركلة جزاء في الدقيقة 11 حصل عليها النجم سالم الدوسري ونفذها الفرج خارج المرمى.

وقبل نهاية الشوط الأول طالب المنتخب السعودي بالحصول على ركلة جزاء أخرى بعد سقوط الحمدان داخل منطقة الجزاء، ولجأ الحكم إلى خاصية الفار ولكنه لم يحتسبها في النهاية.

وفى الشوط الثاني ظلت محاولات المنتخب السعودي على مرمى البحرين، ولكن من هجمة مرتدة نجح الأخير في تسجيل هدف مباغت عبر محمد سعد الرميحي في الدقيقة 69 من خلال كرة عرضية حولها مباشرة على الزاوية البعيدة.

وبذلك يحصد المنتخب البحريني لقب كأس الخليجي العربي للمرة الأول فى تاريخه، ليدون اسمه في السجل الذهبى ببطولة كأس الخليج، وفشل منتخب السعودية في التتويج باللقب للمرة الرابعة في تاريخه.