"صوفيا" تعلن مشاركتها في مؤتمر الشباب بشرم الشيخ

08 ديسمبر 2019 - 08:05 م

أعلنت إدارة منتدى شباب العالم الذي سيعقد بمدينة شرم الشيخ، عن دعوة الروبوت صوفيا - روبوت ذو ملامح بشرية إلى حد كبير- لتكون أحد المتحدثين خلال المنتدى.

ودعت صوفيا الحضور لمقابلتها خلال فعاليات المنتدى من خلال مقطع فيديو ظهرت فيه قائلة: "انتظروا مشاركتي في منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بسيناء الجميلة والمشمسة، إنني متحمسة للغاية لمقابلتكم جميعا".

وصوفيا روبوت من صناعة شركة "هانسون روبوتيكس" بهونغ كونغ، وصممها مؤسس الشركة، الدكتور ديفيد هانسون، كما أنها الروبوت الأكثر تطورا علاوة على هيئتها التي تشبه هيئة الإنسان إلى حد كبير، بالإضافة إلى ما تتمتع به من قدرات تكنولوجية تجمع بين الابتكارات المتقدمة في مجال الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والفن.

وحصلت صوفيا على لقب بطل الابتكار لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP ) لتعزيز التنمية المستدامة باستخدام التكنولوجيا والابتكار في البلدان النامية. كما حصلت على جائزة جولد إديسون في علم الروبوتات لعام 2018.

وتنطلق فعاليات النسخة الثالثة من منتدي شباب العالم في الفترة من 14-17 ديسمبر في مدينة شرم الشيخ.