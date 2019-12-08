  • الأحد 08 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:38 م
بحث متقدم
محمد علي ووالده

"ورَّطه ابنه".. بلاغ لإحالة والد محمد علي للمحاكمة العاجلة

البحرين

البحرين بطلًا لـ«خليجي 24» للمرة الأولى في تاريخه

العنب

7 فوائد لأكل العنب يوميًا.. الثالثة حلم كل البشر

صوفيا

"صوفيا" تعلن مشاركتها في مؤتمر الشباب بشرم الشيخ

اعتداء مواطن كويتي على عامل مصري

حاولا تقطعيه.. اعتداء وحشي على مصري بالكويت بـ"ساطور"

الرئيس السيسي وامير قطر

أول رد مصري على المصالحة مع قطر

محمد صلاح

«الأولمبياد» تفجر أزمة بين «صلاح» و«ليفربول»

الشمراني

طيار عربي ضمن قتلى هجوم الطالب السعودي داخل قاعدة فلوريدا

تامر حسني

"جينيس" توجه صدمة لتامر حسني: لم نختارك

بشار الأسد

"الأسد" يهدد قناة أجرت معه حوارًا.. تعرف على السبب

شاهد..

"صوفيا" تعلن مشاركتها في مؤتمر الشباب بشرم الشيخ

آخر الأخبار

صوفيا
صوفيا

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

مفاجأة.. حماس تعلن مشاركتها في الانتخابات الرئاسية

#

الباز: كلام الرئيس في مؤتمر الشباب كان بردًا وسلامًا

#

الديهي: مؤتمر الشباب منصة للتفاعل بين الشعب والحاكم

#

"دهب".. قصة كفاح من "البكالوريوس" إلى "عربة الأكل"

الشباب

مؤتمر شرم الشيخ

صوفيا

أعلنت إدارة منتدى شباب العالم الذي سيعقد بمدينة شرم الشيخ، عن دعوة الروبوت صوفيا - روبوت ذو ملامح بشرية إلى حد كبير- لتكون أحد المتحدثين خلال المنتدى.

ودعت صوفيا الحضور لمقابلتها خلال فعاليات المنتدى من خلال مقطع فيديو ظهرت فيه قائلة: "انتظروا مشاركتي في منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بسيناء الجميلة والمشمسة، إنني متحمسة للغاية لمقابلتكم جميعا".

وصوفيا روبوت من صناعة شركة "هانسون روبوتيكس" بهونغ كونغ، وصممها مؤسس الشركة، الدكتور ديفيد هانسون، كما أنها الروبوت الأكثر تطورا علاوة على هيئتها التي تشبه هيئة الإنسان إلى حد كبير، بالإضافة إلى ما تتمتع به من قدرات تكنولوجية تجمع بين الابتكارات المتقدمة في مجال الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والفن.

وحصلت صوفيا على لقب بطل الابتكار لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP ) لتعزيز التنمية المستدامة باستخدام التكنولوجيا والابتكار في البلدان النامية. كما حصلت على جائزة جولد إديسون في علم الروبوتات لعام 2018.

وتنطلق فعاليات النسخة الثالثة من منتدي شباب العالم في الفترة من 14-17 ديسمبر في مدينة شرم الشيخ.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» «السيسي» أهلاوي أم زملكاوي.. شوقي غريب يرد
» وائل جمعة يشعل حرب الـ «تريندات» بين «الأهلاوية» و «الزملكاوية»
» زرع لسان لامرأة بعد إصابتها بسرطان الفم
» البورصة تغلق مؤشراتها على خسارة 4 مليارات جنيه
» «رونالدو» يصدم فلسطين والجماهير العربية بهذه الصورة
» "طفلا السلم".. القضية تنتهي بحضانة الأم للأطفال
» أسطورة ليفربول يرسل مندوبين للتفاوض مع مهاجم الزمالك
» أسوان تطيح بطنطا من كأس مصر وتتأهل لدور الـ16
» سعودي:"اللي يداوم مع بنات 6 ساعات دون تحريك شهوته محتاج يتعالج"
» وفد كنسي لتطوير مسار رحلة "العائلة المقدسة" بأسيوط
» مصرع 43 شخصًا بحريق هائل فى مصنع بالهند

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:18 ص

  • فجر

    05:17

  • شروق

    06:46

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس