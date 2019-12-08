  • الأحد 08 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:36 م
بحث متقدم
محمد علي ووالده

"ورَّطه ابنه".. بلاغ لإحالة والد محمد علي للمحاكمة العاجلة

السعودية والبحرين

البحرين بطلًا لـ«خليجي 24» للمرة الأولى في تاريخه

العنب

7 فوائد لأكل العنب يوميًا.. الثالثة حلم كل البشر

صوفيا

"صوفيا" تعلن مشاركتها في مؤتمر الشباب بشرم الشيخ

اعتداء مواطن كويتي على عامل مصري

حاولا تقطعيه.. اعتداء وحشي على مصري بالكويت بـ"ساطور"

الرئيس السيسي وامير قطر

أول رد مصري على المصالحة مع قطر

محمد صلاح

«الأولمبياد» تفجر أزمة بين «صلاح» و«ليفربول»

الشمراني

طيار عربي ضمن قتلى هجوم الطالب السعودي داخل قاعدة فلوريدا

تامر حسني

"جينيس" توجه صدمة لتامر حسني: لم نختارك

بشار الأسد

"الأسد" يهدد قناة أجرت معه حوارًا.. تعرف على السبب

توجيهات جديدة من «السيسي» بشأن الاتصالات

الحياة السياسية

السيسي
السيسي

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

توجيه عاجل من «السيسي» بشأن الأسعار والتموين

#

رسالة جديدة من "السيسى" للمستثمرين

#

«ماني» يكشف أسرار جديدة في أزمته مع «صلاح»

#

«السيسي»: «بقى اللي وقف في 3 يوليو تعملوا فيه كده»

الاتصالات

السيسي

توجيهات جديدة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي ببذل أقصى الجهود في خطة تحول الحكومة إلى المنظومة الرقمية، ذلك لتوفير أحدث الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، حسبما صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وحسبما أكد المتحدث فإن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما فيها إستراتيجية الذكاء الاصطناعي.

يأتي ذلك في سياق خطط الوزارة للمشاركة في جهود الدولة لبناء الإنسان المصري، والمساهمة في خطة الحكومة للتحول الرقمي، فضلاً عن تعظيم قدرات الدولة ومساندة جهود دفع التنمية في مصر.

فيما استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشروع إنتاج الحاسبات اللوحية في ظل مساعي النهوض بتصميم وصناعة الإلكترونيات في مصر من خلال تعميق التصنيع المحلي، فضلاً عن استثمار التابلت التعليمي في تطوير تطبيقات توجيهية مفيدة للطلاب.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» «السيسي» أهلاوي أم زملكاوي.. شوقي غريب يرد
» وائل جمعة يشعل حرب الـ «تريندات» بين «الأهلاوية» و «الزملكاوية»
» زرع لسان لامرأة بعد إصابتها بسرطان الفم
» البورصة تغلق مؤشراتها على خسارة 4 مليارات جنيه
» «رونالدو» يصدم فلسطين والجماهير العربية بهذه الصورة
» "طفلا السلم".. القضية تنتهي بحضانة الأم للأطفال
» أسطورة ليفربول يرسل مندوبين للتفاوض مع مهاجم الزمالك
» أسوان تطيح بطنطا من كأس مصر وتتأهل لدور الـ16
» سعودي:"اللي يداوم مع بنات 6 ساعات دون تحريك شهوته محتاج يتعالج"
» وفد كنسي لتطوير مسار رحلة "العائلة المقدسة" بأسيوط
» مصرع 43 شخصًا بحريق هائل فى مصنع بالهند

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:18 ص

  • فجر

    05:17

  • شروق

    06:46

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس