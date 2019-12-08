» «رونالدو» يصدم فلسطين والجماهير العربية بهذه الصورة

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البرتغال

رونالدو

المصريون

يوفنتوس

أهدى كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي والمنتخب البرتغالي، يسرائيل كاتس، وزير الخارجية الإسرائيلي، قميصه أثناء زيارة الأخير لإيطاليا.

ونشر «كاتس» صورته مع «رونالدو»، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وهو ما مثل صدمة قوية للجماهير العربية والشعب الفلسطيني الذي كان يعتبر «رونالدو» أحد الداعمين للقضية بعد ظهوره سابقًا مرتديًا الكوفية الفلسطينية، كذلك تبرعه بثمن الحذاء الذهبي الذي أحرزه في ذلك العام لأطفال فلسطين وغزّة.

يذكر أن البرتغالي كريستيانو رونالدو» التقى مع الطفل الفلسطيني أحمد الدوابشة في عام 2016، الناجي الوحيد بين أفراد أسرته عقب إحراق المستوطنين منزلهم في نابلس.


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