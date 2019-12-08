  • الأحد 08 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:45 م
بحث متقدم
تامر حسني

"جينيس" توجه صدمة لتامر حسني: لم نختارك

ارشيف

نهائي «خليجي 24».. بث مباشر لمباراة السعودية والبحرين

الرئيس السيسي وامير قطر

أول رد مصري على المصالحة مع قطر

رونالدو

«رونالدو» يصدم فلسطين والجماهير العربية بهذه الصورة

بشار الأسد

"الأسد" يهدد قناة أجرت معه حوارًا.. تعرف على السبب

شوقي غريب

«السيسي» أهلاوي أم زملكاوي.. شوقي غريب يرد

أمير قطر

هل يحضر أمير قطر قمة الخليج في السعودية؟

وزير المالية

وزير المالية يفجر مفاجأة: الجنيه ثاني أقوى عملة في العالم

ارشيفية

بيع البيانات الشخصية للمواطنين.. التجارة الأكثر ربحًا فى مصر

الزمالك

أسطورة ليفربول يرسل مندوبين للتفاوض مع مهاجم الزمالك

طيار عربي ضمن قتلى هجوم الطالب السعودي داخل قاعدة فلوريدا

عرب وعالم

الشمراني
الشمراني

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

مفاجأة في هجوم الضابط السعودي على القاعدة الأمريكية

#

تعليق ناري من "بن سلمان" على هجوم أرامكو

#

السعودية تعلن عن حالة وفاة داخل العائلة المالكة

#

بطائرات مفخخة.. هجوم جوى لـ"الحوثيين" على قاعدة الملك خالد

أمريكا

عربي

طيار

قاعدة جوية

طالب سعودي

كشفت السلطات الأمريكية،عن أسماء وجنسية قتلى الهجوم الذي نفذه الطيار السعودي المتدرب داخل قاعدة جوية أمريكية أمس في ولاية "فلوريدا"، والذي اودى بحياة 3 وإصابة 7 آخرين، بالإضافة إلى مقتل منفذ الهجوم.

وكشفت أسماء الضحايا عن مفاجأة، إذ كان من بينهم طيار يدعى محمد هيثم وهو من أصول يمنية ويحمل الجنسية الأمريكية.

وقتل الشمراني، ثلاثة أشخاص، قبل أن يقضي برصاص عناصر الأمن في القاعدة العسكرية.

وكشف بيان للبحرية الأمريكية، عن هوية القتلى في الحادثة وهم الطيار محمد هيثم (19 عامًا) من فلوريدا والطيار المتدرب كاميرون سكوت ولترز (21 عاما)، بالإضافة إلى جوشوا وتسون (23 عامًا).

وأطلق نشطاء سعوديون، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" هاشتاج تصدر الترند في المملكة تحت عنوان " محمد الشمراني لا يمثلنا"، في إشارة إلى استنكار العمل الإرهابي الذي قام به داخل قاعدة جوية أمريكية أثناء تلقيه تدريبًا.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» «رونالدو» يصدم فلسطين والجماهير العربية بهذه الصورة
» "طفلا السلم".. القضية تنتهي بحضانة الأم للأطفال
» أسطورة ليفربول يرسل مندوبين للتفاوض مع مهاجم الزمالك
» أسوان تطيح بطنطا من كأس مصر وتتأهل لدور الـ16
» سعودي:"اللي يداوم مع بنات 6 ساعات دون تحريك شهوته محتاج يتعالج"
» وفد كنسي لتطوير مسار رحلة "العائلة المقدسة" بأسيوط
» مصرع 43 شخصًا بحريق هائل فى مصنع بالهند
» ميركل طلبت مصريين للعمل في ‏ألمانيا وتجنيسهم
» «مدرسة للمكفوفين وحفظ القرآن».. بصمات لا تنسى لعمار الشريعي
» الزمالك ينهى مستحقات فتح الله
» أول ظهور لـ نيللي كريم بعد إجرائها عملية جراحية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:18 ص

  • فجر

    05:17

  • شروق

    06:46

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس