شاهد.. أول ظهور للفنانة صابرين بعد خلعها الحجاب

تسلمت الفنانة صابرين جائزة، أثناء حضورها بمهرجان نجم العرب بأحد فنادق القاهرة، حيث جاء ظهورها بالأمس، هو الأول منذ إعلانها خلع الحجاب، الأمر الذي أثار ضجة على مواقع التواصل.

وظهرت صابرين، في شكل جديد ومختلف، وتباينت التعليقات على الصورة، فيما جاء من بين التعليقات، تعليق الإعلامية بوسي شلبي، التي أفصحت عن حوار يجرى قريبًا مع الفنانة صابرين، حيث قالت: "انتظرونا في حوار قريبًا مع الفنانة صابرين".

وأثارت الفنانة صابرين الجدل، مؤخرًا بعدما أعلنت خلعها للحجاب، وظهرت في صورة لأول مرة بدون حجابها، مما أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإخبارية.