» أسطورة ليفربول يرسل مندوبين للتفاوض مع مهاجم الزمالك

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أكد هيثم فاروق مدافع الزمالك السابق والمحلل الحالي في قناة بي إن سبورت، أن مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض، يمتلك عروضًا أوروبية أبرزها من نادي جلاسكو رينجرز الاسكتلندي الذي يقود فنيًا ستيفين جيرارد.

وقال «فاروق» في تصريحات تليفزيونية: «معلوماتي أن لديه أكثر من عرض أوروبي والمدرب ستيفين جيرارد المدير الفني لفريق جلاسيكو رينجرز أرسل مندوبين ليجلسوا مع اللاعب للتفاوض معه».

تابع: «أرى أن يركز مصطفى محمد مع الزمالك هذه الفترة ثم يفكر في العرض الأوروبي».

وتابع، «مصطفى محمد انقلب أداؤه بعد بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، معلوماتي أنه غادر الملعب غاضبًا ولابد أن يعلم أننا أيضًا غاضبون لأننا لدينا أمل كبير فيه".

يذكر أن الزمالك نجح في الفوز على أول أغسطس الأنجولي بهدفين دون رد، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.


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