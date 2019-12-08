  • الأحد 08 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:45 م
بحث متقدم
ارشيف

نهائي «خليجي 24».. بث مباشر لمباراة السعودية والبحرين

الرئيس السيسي وامير قطر

أول رد مصري على المصالحة مع قطر

رونالدو

«رونالدو» يصدم فلسطين والجماهير العربية بهذه الصورة

بشار الأسد

"الأسد" يهدد قناة أجرت معه حوارًا.. تعرف على السبب

شوقي غريب

«السيسي» أهلاوي أم زملكاوي.. شوقي غريب يرد

أمير قطر

هل يحضر أمير قطر قمة الخليج في السعودية؟

وزير المالية

وزير المالية يفجر مفاجأة: الجنيه ثاني أقوى عملة في العالم

ارشيفية

بيع البيانات الشخصية للمواطنين.. التجارة الأكثر ربحًا فى مصر

الزمالك

أسطورة ليفربول يرسل مندوبين للتفاوض مع مهاجم الزمالك

الفنانة صابرين

شاهد.. أول ظهور للفنانة صابرين بعد خلعها الحجاب

أسوان تطيح بطنطا من كأس مصر وتتأهل لدور الـ16

الرياضة

فريق طنطا
فريق طنطا

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

قرعة كأس مصر.. صدام مُبكر بين الأهلي والزمالك بدور الـ16

#

سر انتفاضة «اليد المصرية» من «الظل» إلى «العالمية»

#

«لاسارتي» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

#

"الشناوي" يوجه رسالة للجماهير المصرية

المصريون

أسوان

طنطا

كأس مصر

تأهل فريق أسوان إلى دور الـ16 ببطولة كأس مصر، بعد الفوز على طنطا بركلات الجزاء بنتيجة 5/4، خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد في إطار المرحلة الـ32 بالبطولة.

انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما بعدما سجل عبد الرحمن الدح لاعب طنطا هدف التقدم لأبناء السيد البدوي في الدقيقة 73، قبل أن يدرك حسن يوسف لاعب أسوان هدف التعادل في الدقيقة 80.

بتلك النتيجة يواجه أسوان نظيره الاتحاد السكندري في دور الـ16 ببطولة كأس مصر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» «رونالدو» يصدم فلسطين والجماهير العربية بهذه الصورة
» "طفلا السلم".. القضية تنتهي بحضانة الأم للأطفال
» أسطورة ليفربول يرسل مندوبين للتفاوض مع مهاجم الزمالك
» أسوان تطيح بطنطا من كأس مصر وتتأهل لدور الـ16
» سعودي:"اللي يداوم مع بنات 6 ساعات دون تحريك شهوته محتاج يتعالج"
» وفد كنسي لتطوير مسار رحلة "العائلة المقدسة" بأسيوط
» مصرع 43 شخصًا بحريق هائل فى مصنع بالهند
» ميركل طلبت مصريين للعمل في ‏ألمانيا وتجنيسهم
» «مدرسة للمكفوفين وحفظ القرآن».. بصمات لا تنسى لعمار الشريعي
» الزمالك ينهى مستحقات فتح الله
» أول ظهور لـ نيللي كريم بعد إجرائها عملية جراحية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:18 ص

  • فجر

    05:17

  • شروق

    06:46

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس