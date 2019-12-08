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فنانة شهيرة تنهي أزمة "خيانتها" بالزواج من "مُسلم"

فنانة شهيرة تنهي أزمة "خيانتها" بالزواج من "مُسلم"

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مغني الراب المغربي مسلم
مغني الراب المغربي مسلم

محمد فضل - متابعات

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رد صادم من فنانة شهيرة بعد عرض زواج كـ"زوجة ثانية"

طاردت الفنانة المغربية الشهيرة فضيحة على مدار الأسبوع الماضي، بعد ان خرجت طليقة مغني الراب المغربي "مسلم"، وكشفت سبب طلاقها من زوجها بعد إنجاب طفلين، مؤكدة أنه كان يخونها على مدار 5 سنوات مع الفنانة أمال صقر.

وبعد أقل من أسبوع على الفضيحة التي هزت السوشيال ميديا، خرجت الفنانة أمال صقر بتدوينة مثيرة على حسابها عبر موقع "إنستجرام"، مؤكدة خبر زواجها رسميًا بـ"مسلم"، بعد ان نفت ذلك مسبقًا.

وكتبت صقر "حبيبي و تاج راسي سيدي محمد، يا رب اقدرني علىً اسعادك، ودعمك والوقوف بجنبك في كل ظروفك، أنت إنسان شهم طيب خلوق وولد الناس وفنان رائع كيحب فنو وكيخلصلو وكيحب اكثر معجبينو وكيبدع على ودهم..أحبك بكل بساطة يا عمري ..".

كما نشر الفنانان اول فيديو يجمعهما سويًا بعد إعلان زواجهما، بعد فضيحة الخيانة التي طاردتهما.

شاهد..


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