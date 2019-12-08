هل يحضر أمير قطر قمة الخليج في السعودية؟

بعد الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول مساعي كويتية لإنهاء الخلاف الخليجي وعقد مصالحة بين دول المقاطعة (مصر والسعودية والبحرين والإمارات) وبين دولة قطر، يتسائل البعض حول مشاركة أمير قطر في القمة الخليجية التي ستعقد بعد غد الثلاثاء في الرياض.

ويربط البعض بين حضور أمير قطر القمة وبين حقيقة المصالحة الخليجية، في الوقت الذي قالت وسائل إعلام كويتية، إن "حل الخلاف الخليجي لا يزال بحاجة إلى اتفاق على رؤية مستقبلية مشتركة للعلاقات بين السعودية وقطر"، متمنية حصول ذلك بلا أي عوائق.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر مطلعة قولها، إن "مسؤولين سعوديين وقطريين تباحثوا وأزالوا مؤخرا بعض أبرز أسباب الخلاف التي أدت إلى تصاعد وتيرة الأزمة"، مشيدة بالمساعي التي بذلتها الكويت في هذا الاتجاه لطي ملف الخلاف ولم الشمل الخليجي.

وعن القمة الخليجية التي ستعقد في العاصمة السعودية الرياض يوم الثلاثاء المقبل، قالت المصادر، إنها "خطوة إيجابية لحل الخلاف لكنها ستتعلق بمسيرة الخليجي ودعمها وأهم التحديات التي تواجه المنطقة أمنيا وسياسيا، وضرورة التكاتف والتعاون لمواجهتها.

وعن مشاركة دول الخليج على أعلى المستويات في هذه القمة، خصوصا حضور أمير قطر، قالت المصادر، إن "هذا الأمر لم يتأكد حتى الآن ومشاركة من ينوب عنه واردة أيضا".