تامر حسني أكثر شخصية مؤثرة وملهمة فى العالم

متابعات- الدويني فولي
فاز الفنان تامر حسني، بجائزة جينيس ريكورد العالمية كأكثر فنان مؤثر وملهم في العالم، وذلك خلال الحفل الذي أقيم مساء الجمعة الماضية، في مارينا مول بمدينة أبو ظبي الإماراتية.
وشارك الفنان متابعي حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، بمقطع فيديو أوضح من خلاله لحظة إعلان خبر دخوله الموسوعة، بالإضافة إلى صورتين له أثناء تسلمه للجائزة.
وكتب في تعليقه علي الفيديو: "كسرنا الرقم العالمي القديم بأكثر من ضعفين الحمد لله، تامر حسني يدخل موسوعة جينيس ريكورد كأكثر فنان مؤثر وملهم في العالم".
وجاء ترشيح تامر حسني للجائزة نظرًا لحصوله على 3 جوائز مؤثرة وهي جائزة أول فنان عربي يضع بصمته فى هوليوود، ثم حصوله على جائزة "BIG APPEL " كأشمل فنان في العالم، وجائزة أول فنان مصرى يحضر لبلده موسوعة جينيس ريكورد لأكبر حملة تبرع بالدم، التي أقامها مع جمهوره، وهي جائزة تعتمد على القيمة الفنية، ومن ضمن الحاصلين على تلك الجائزة بطل فيلم Iron man روبرت داوني جونير.
يشار إلى أن إدارة مارينا مول، كانت قد رشحت تامر حسني لجائزة جينيس ريكورد العالمية، وذلك بعد فوزه في تصويت الجماهير العربية وسكان الإمارات بأنه أكثر فنان مؤثر وملهم.
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كسرنا الرقم العالمي القديم بأكثر من ضعفين الحمدلله تامرحسني. يدخل موسوعة جينيس ريكورد كأكثر فنان مؤثر و ملهم في العالم و اللي مفرحني تاني اني ادخل الموسوعه وانا في العُمر دا و كمان اني ادخل الموسوعه من خلال قيمه فنيه تأثيريه ملتصقة بالمجتمعA post shared by Tamer Hosny (@tamerhosny) on
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