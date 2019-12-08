تكريم محمد فايق عن جهوده فى مجال حقوق الإنسان

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حقوق الإنسان

محمد فايق

الشبكة العربية

كرم المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سلطان بن حسن الجمالي، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق، حيث سلم له درع تكريم، تقديرًا لجهوده في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية في اليوم الأول لدورة محمد فايق التدريبية التأسيسية حول المنظومة الدولية لحقوق الإنسان التي تستهدف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم العربي ومؤسسات المجتمع المدني والتي يشارك فيها: المغرب، الجزائر، تونس، السودان، جزر القمر، جيبوتي، الأردن، فلسطين، البحرين، قطر، سلطنة عمان، العراق، موريتانيا.

من جانبه، صرح محمد فايق، بأن الشبكة العربية لحقوق الإنسان أدت دورًا رائعًا في مجال حقوق الإنسان، كما أنها وضعت القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها.

أضاف أن الشبكة العربية لحقوق الإنسان عليها أن تركز على الاستقلال عن السلطات الثلاثة لأي دولة عربية، كذلك ألا تنسي أن حركة حقوق الإنسان هي حركة وطنية فى المقام الأول، لافتا إلى أن الاستقواء بالخارج عملية خسيسة للغاية.

يذكر أن فايق من مواليد عام 1929، وتولي وزارة الإعلام من قبل ودرس في كلية التجارة قبل أن يتولي رئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان. 

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