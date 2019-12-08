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الأزهر الشريف يعلن فتح باب التقدم لبعثات شهر رمضان

الحياة السياسية

الأزهر الشريف
الأزهر الشريف

متابعات- الدويني فولي

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الأزهر الشريف

شهر رمضان

الشروط

بعثات

الأوراق المطلوبة

أعلنت الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف فتح باب قبول طلبات الراغبين في التقدم لبعثات شهر رمضان المعظم للعام 1441هـ/2020م، على البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف، بداية من يوم السبت: 7/12/2019م ولمدة خمسة عشر يومًا تنتهي بنهاية يوم السبت 21/12/2019م.

يتاح التقدم لبعثات شهر رمضان 1441هـ/2020م لوعاظ الأزهر فقط - ذكور، من حملة المؤهلات العليا المقيدون على درجة مالية بموازنة الأزهر الشريف والمستوفين لشروط التقدم.


المستندات المطلوبة: 

ـ صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي. 


ـ صورة طبق الأصل من الموقف من التجنيد.


ـ صورة طبق الأصل من بطاقة الرقم القومي.


ـ صورة طبق الأصل من آخر تقريرين فنيين.


ـ عدد (3) صور ألوان من جواز السفر صالح لمدة عام على الأقل.


ـ عدد (2) صورة شخصية (4 × 6) + عدد (2) صورة شخصية "5 × 6".


شروط التقدم:


1. أن يكون المتقدم من وعاظ الأزهر (ذكور فقط) من حملة المؤهلات العالية المقيدين على درجة مالية بموازنة الأزهر.

2. أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات- على الأقل- من تاريخ مباشرة العمل في مجال الدعوة والوعظ والإرشاد الديني.

3. ألا تقل تقاريره الفنية في العامين السابقين مباشرة على عام التقدم عن 85 درجة، وفي حالة عدم وجود التقريرين المطلوبين يؤخذ بآخر تقريرين فنيين بذات الدرجة.

4. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها نهائيًا.

5. أن يكون صالحًا للابتعاث من الناحية الصحية، وخاليًا من العيوب والعاهات الجسمية الواضحة.

6. ألا يكون قد سبق وأن وقعت عليه عقوبة جنائية أو تأديبية أو إدارية أكثر من عشرة أيام، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره، أو تم محو الجزاء، وألا يكون من المحالين للمحاكمة أو إحدى جهات التحقيق.

7. ألا يكون محالاً إلى المعاش قبل نهاية شهر رمضان 1441هـ/2020م.

8. ألا يكون قد سبق له الابتعاث للخارج من قبل سواء كان إيفاد عام أو لشهر رمضان.

9. ألا يكون قد أمضى بالخارج عشر سنوات في تعاقد على نفقة الجهة المتعاقد معها أو إجازة بدون مرتب.

10. أن يجتاز بنجاح الاختبارات المقررة وفقًا للوائح المنظمة لذلك.

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