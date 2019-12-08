  • الأحد 08 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:23 م
بحث متقدم
ارشيف

الموعد والقنوات الناقلة لنهائى خليجى 24

رسوم على الصلاة

ملهاة تاريخية.. الحوثيون يفرضون رسومًا على "الصلاة"

علي عبد العال

برلماني يصدم أصحاب المعاشات بخبر غير سار

صلاح

"فيفا" يهنئ "صلاح"

تركي آل الشيخ

أول فيديو لـ تركي آل الشيخ في رحلته العلاجية بالولايات المتحدة

مخطوط نادر من عصر المماليك

للمرة الرابعة.. الثقافة تستعيد مخطوطا نادرا

أمير قطر

مفاجأة من أمير قطر بشأن نهائي خليجي 24

فريدة الشوباشي

الشوباشي: "دي حاجة متتعملش غير في أوضة ضلمة"

جانب من الفعاليات

رئيس الوزراء يشهد دخول ماكينة الحفر العميق لمحطة "ماسبيرو"

الطلاب

"جامعة طنطا" عن جلوس الطلاب على الأرض: مكنش فيه وقت

الشوباشي: "دي حاجة متتعملش غير في أوضة ضلمة"

الحياة السياسية

فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

أخو هيثم أحمد زكي يظهر في مكان صادم مع فنانة شهيرة

#

برلماني: إنجازات الرئيس السيسى تمثل طفرة غير مسبوقة

#

ضبط كويتي وفتاة متغيبة في حالة غير طبيعية داخل سيارة

#

شاهد.. ترامب يستقبل أشهر كلب في العالم بالبيت الأبيض

عقبت فريدة الشوباشي، الكاتبة الصحفية، على الضجة التي أثيرت مؤخرًا بشأن تعيين منتقبة مديرة بقصر الثقافة بكفر الدوار، معتبرة أنه نوع من التعسف في استعمال الحق، وهو ضد الشريعة الإسلامية.

وأضافت "الشوباشي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن السيدات في الحرم المكي لا يخفين وجوههن، منوهة بأن الشريعة الإسلامية هى التي استحدثت مبدأ عدم التعسف في استخدام الحق، فمن حق الشخص أن يرى وجه من يتحدث إليه، وإلا سيكون نوع من القمع.

وتابعت: من الأفضل منع ارتداء النقاب، معقبة: "اللي تلبس النقاب تقعد في بيتها، من حقي أعرف مين بيكلمني ده نوع من الأمان، ارتداء المرأة للنقاب هو إهانة لرجال العرب والمسلمين، يعني الراجل ميقدرش يشوف وش واحدة ست في الشارع من غير ما يفكر في حاجة متتعملش إلا في أوضة ضلمة".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» أول ظهور لـ نيللي كريم بعد إجرائها عملية جراحية
» هذا ما يفعله خالد النبوي في كواليس "ممالك النار"
» التشكيل المتوقع للمصرى فى مواجهة بطل نيجيريا
» الجامع الأزهر يعلن 63 وظيفة شاغرة.. الشروط وطريقة التقديم
» الأزهر الشريف يعلن فتح باب التقدم لبعثات شهر رمضان
» وفاة الداعية السلفي فوزي السعيد
» الموعد والقنوات الناقلة لنهائى خليجى 24
» أول فيديو لـ تركي آل الشيخ في رحلته العلاجية بالولايات المتحدة
» الزمالك راحة من تدريبات اليوم
» بدء تفعيل بوابة العمرة الإلكترونية عبر 1833 شركة
» وصلة رقص لـ مايا دياب وسعد الصغير بالسعودية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:39 م

  • فجر

    05:17

  • شروق

    06:46

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس