» إصابة بطل مسلسل "نصيبي وقسمتك" بالسرطان

صدم السيناريست عمرو محمود ياسين، متابعيه، عبر حسابه على "فيس بوك"، بصورة لأحد أبطال مسلسل "نصيبي وقسمتك"، حيث أعلن أنه مصاب بالسرطان وسيخضع لعملية، مطالبًا الجميع بالدعاء له.

وكتب "عمرو" في منشور له، قائًلا: "ياسين محمد، شاب صغير من أبطال محاربة مرض السرطان.. شارك معايا في حكاية ما يطلبه المستمعون.. بكرة عنده عملية.. أرجوكم تدعو له بالشفاء".

وحكاية "ما يطلبه المستمعون" بطولة نرمين الفقي، رانيا محمود ياسين، ميدو عادل، إيهاب فهمي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد.

يذكر أن الجزء الثالث من مسلسل "نصيبى وقسمتك" يعد من أفضل الأعمال التى قدمت فى الفترة الأخيرة ولاقت نجاحًا كبيرًا على مدار الثلاث أجزاء.