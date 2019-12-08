» "الأسبرين" يقى من الإصابة بالسرطان

08 ديسمبر 2019 - 09:50 ص

كشفت دراسة أعدها باحثون في معاهد الصحة الوطنية الأمريكية، عن خصائص جديدة للأسبرين؛ حيث إنه مضاد للسرطان؛ بعدما تم إثبات أن تناول جرعات صغيرة من الأسبرين يمكن أن تزيد فرص التغلب على بعض أنواع السرطان.

وأوضح الباحثون أن الذين يتعاطون الأسبرين من مرة إلى ثلاث مرات في الأسبوع كانت نسبة الوفيات بينهم؛ بعد إصابتهم بسرطان البروستات، أو القولون، أو المستقيم، أو الرئة، أو المبيض أقل من الذين لم يستخدموه في العلاج.

وشدد الباحثون، وفق صحيفة "صدى الإلكترونية" على ضرورة إجراء بحوث جديدة من أجل اكتشاف العلاقة بين حجم جرعة الأسبرين، ومؤشر كتلة الجسم، وفعالية هذا الدواء في منع الإصابة بالسرطان.

وبحسب الخبراء فإن الأسبرين يعمل على زيادة فعالية العلاج المناعي، ومكافحة سرطان الدم، والقولون، وأورام عديدة أخرى، ما يزيد فرص البقاء على قيد الحياة بعد العلاج الكيميائي بنسبة 15-20%