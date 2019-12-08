"التعليم" تكشف حقيقة ترخيص مراكز الدروس الخصوصية

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الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام

المصريون ـ متابعات

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أكد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم، إن تطوير التعليم وقدرات المعلمين لن يحدث في يوم وليلة، ولكن قطار التطوير تحرك بالفعل، مؤكدًا أن الوزارة واعية جدًا بالحشو في المناهج وتعمل على تطويره، وأن الوزارة لا ترخص مراكز الدروس الخصوصية.
وأوضح «حجازي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت، أن تطوير التعليم ليس مرتبطا بوجود وزير معين، وإنما استراتيجية دولة.
وشدد رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم على أهمية أن يكون هناك تواصل بين المدرسة وأولياء الأمور لاستمرار عملية التطوير.

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