"التعليم" تكشف حقيقة ترخيص مراكز الدروس الخصوصية

08 ديسمبر 2019 - 12:40 ص

أكد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم، إن تطوير التعليم وقدرات المعلمين لن يحدث في يوم وليلة، ولكن قطار التطوير تحرك بالفعل، مؤكدًا أن الوزارة واعية جدًا بالحشو في المناهج وتعمل على تطويره، وأن الوزارة لا ترخص مراكز الدروس الخصوصية.

