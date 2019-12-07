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أغرب سؤال من "أديب" لـ شوقي غريب عن لقاء الرئيس

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سأل الإعلامي عمرو أديب، الكابتن شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي: "هل استشفيت الرئيس السيسي أهلاوي ولا زملكاوي.. ده شىء يهم المصريين".
وعلق "غريب"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت: "رهبة المكان ومقابلة الرئيس لم نفكر معه هل الرئيس أهلاوي ولا زملكاوي.. كل الكلام كان على مصر، وأداء المنتخب الفترة القادمة".
وأعرب الكابتن شوقي غريب، عن إصراره وهو ولاعبي المنتخب أن يحققوا حلم المصريين في طوكيو، وينفذوا توجيه الرئيس السيسي بالحلم والسعي لتحقيق هذا الحلم، لافتًا إلى أن اللاعبين تذكروا اليوم كواليس البطولة الأفريقية.

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