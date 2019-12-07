وزير النقل يزف بشرى سارة لموظفي العاصمة الإدارية

07 ديسمبر 2019 - 11:30 م

أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات عن نقل 52 ألف و300 موظف إلى العاصمة الإدارية وهم يتلقون التدريب حاليًا"، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أكد أن نقل الحكومة للعاصمة الإدارية ليس "تعزيل" ولكن حكومة جديدة ومتطورة.



وقال "الوزير"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت إنه قدم دراسة لانتقال العاملين من القاهرة الكبرى إلى العاصمة الإدارية تعتمد على 4 وسائل مواصلات.



وأشار وزير النقل والمواصلات إلى أنه سيتم نقل 52 ألف و300 موظفا من 150 محطة داخل القاهرة الكبرى إلى 11 محطة داخل الحي الحكومي من 7 إلى 8 صباحَا، مضيفا: "سنصرف بدل انتقال للموظفين 80 جنيها يوميا بمعدل آلفين جنيه شهريًا".



ونوه إلى أنه سيتم توفير أتوبيسات وسيارات أجرة لنقل المواطنين إلى العاصمة الإدارية، متابًعا: "مليون مواطن يعملون يوميا في كافة منشآت العاصمة الإدارية لإنجازها".

