» ألفا قط يتنافسون على "عرش الجمال" بموسكو

07 ديسمبر 2019 - 11:20 م

استضافت العاصمة الروسية موسكو، السبت، معرضا للقطط شاركت في نحو ألفي قط.



وأقيم المعرض على أرض مركز كروكوس إكسبو للمعارض في موسكو، بتنظيم من نادي روسكوش.

وشهد المعرض مسابقة لـ"أجمل قط"، و"أجمل هرير (صغير القط)" ضمن ألفي قط وهر من 12 دولة.