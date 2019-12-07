» القسام: صبرنا لن يطول على اعتداءات إسرائيل

07 ديسمبر 2019 - 10:50 م

أكدت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة "حماس"، السبت، أن صبرها لن يطول على الاعتداءات المستمرة بحق المسجد الأقصى، التي ستكون سببا "لانفجار قادم" في وجه إسرائيل.



جاء ذلك في تغريده لأبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، عبر حسابه بتطبيق "تيلغرام".

وقال أبو عبيدة: "ما حدث مؤخرا ويحدث في المسجد الأقصى المبارك من اعتداءاتٍ واستفزازاتٍ وممارساتٍ خطيرة ضد المصلين ورواد المسجد؛ لهي مقدمةٌ وسببٌ لانفجارٍ قادمٍ في وجه الاحتلال (إسرائيل)، وصبٌّ للزيت على النار".

وتابع: "يتحمّل العدو الصهيوني المسئولية الكاملة عن استمرارها (الاعتداءات)، وإنّ صبرنا عليها لن يكون طويلاً".

والأربعاء، اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى في القدس الشرقية، بحراسة شرطية إسرائيلية.

وآنذاك، قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان مقتضب حصلت الأناضول على نسخة منه، إن "60 متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم (الأربعاء) بحراسة الشرطة الإسرائيلية".