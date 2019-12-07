» بث مباشر.. برشلونة وريال مايوركا بالدوري الاسباني

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برشلونة وريال مايوركا
برشلونة وريال مايوركا

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برشلونة وريال مايوركا

يقوم موقع"المصريون" بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.
 ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة برشلونة وريال مايوركا بالدوري الاسباني.

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