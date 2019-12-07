الزمالك يتفق مع «بوطيب» على فسخ التعاقد

07 ديسمبر 2019 - 09:45 م

أنهى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، اتفاقه مع خالد بوطيب، مهاجم الفريق الأبيض والمنتخب المغربي، على فسخ التعاقد بالتراضى فى يناير المقبل.



وعرض مسئولو الزمالك على بوطيب التنازل عن باقى مستحقاته لدى النادي مقابل منحه الاستغناء الخاص به فى يناير المقبل، لتنتهى علاقة الزمالك بخالد بوطيب فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.