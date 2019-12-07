الزمالك يتفق مع «بوطيب» على فسخ التعاقد

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بوطيب
بوطيب

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أنهى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، اتفاقه مع خالد بوطيب، مهاجم الفريق الأبيض والمنتخب المغربي، على فسخ التعاقد بالتراضى فى يناير المقبل.
وعرض مسئولو الزمالك على بوطيب التنازل عن باقى مستحقاته لدى النادي مقابل منحه الاستغناء الخاص به فى يناير المقبل، لتنتهى علاقة الزمالك بخالد بوطيب فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
كان خالد بو طيب قد خرج من الحسابات الفنية فى الزمالك بعد تعرضه لإصابة فى الركبة، ويرغب مسؤولو الأبيض فى فسخ التعاقد معه بصورة ودية مع تنازل اللاعب عن باقي مستحقاته وتسوية الأمور المالية معه.

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