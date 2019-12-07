» بشرى سارة.. أسعار الذهب تشهد تراجعًا كبيرًا اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعًا كبيرًا، خلال اليوم السبت، حيث جاء التراجع بقيمة 6 جنيهات، ليسجل جرام الذهب لعيار 21، الأكثر مبيعًا في مصر، نحو 658 جنيهًا.

وسجل عيار 18 سجل 564 جنيها للجرام، ليسجل عيار 21 نحو 658 جنيهًا للجرام، وعيار 24 سجل 752 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 5264 جنيها، فيما سجلت أوقية الذهب نحو 1460 دولارًا.

وتراجعت أسعار الذهب في التعاملات اليوم، نظرًا لانخفاض ملحوظ لأسعار الذهب عالميا بنسبة 0.36 %.