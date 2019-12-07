اغتصاب طالبة على يد مسلح داخل ملعب المدرسة

قالت الشرطة البريطانية، إن فتاة في الخامسة عشر من عمرها تعرضت للاغتصاب داخل ملعب المدرسة على يد رجل يحمل سكينًا.

كانت الفتاة تمشي بالقرب من مدرسة "سانت أوسموند" في "دورشيستر" بمقاطعة "دورست"، عندما اقترب منها رجل يحمل السلاح، ثم أُجبرها على الاستلقاء على الأرض واعتدى عليها جنسيًا.

وناشدت الشرطة، الإدلاء بأي معلومات تقود إلى القبض على المهاجم الذي كان يرتدي سترة رمادية، وغطاء للرأس، وقفازات جلدية، وقت تنفيذ الجريمة في حوالي الساعة 9.20 مساء بالتوقيت المحلي يوم الخميس الماضي، وفق صحيفة "ذا صن".

وقال الشرطي واين سيمور، الذي يحقق في الجريمة: "كان حادثًا مخيفًا للغاية للضحية، أناشد أي شخص كان في المنطقة في وقت قريب من الحادث، ورأى أو سمع أي شيء مشبوه يرجى الاتصال بنا".

وأضاف: "أنا أقدر أن الحادث قد يسبب القلق داخل المجتمع، لكنني أود أن أطمئنهم إلى أن تحقيقًا كاملًا ودقيقًا جارٍ لتحديد هوية المسؤول".

وأشار إلى أنه "سيقوم ضباط من الشرطة المحلية بدوريات مكثفة في المنطقة، ويمكن الاتصال عند الشعور بأي مخاوف".