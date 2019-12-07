» نتائج الاجتماع الفني لمباراة المصري ورينجرز النيجيري

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انتهى الاجتماع الفني لمباراة المصري واينوجو رينجرز النيجيري، المقرر إقامته غدٍ، الأحد، على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يرتدي المصري القميص الأبيض والشورت الأخضر والجوارب البيضاء وسيرتدي حارس المصري اللون الأزرق، فيما سيرتدي فريق رينجرز طاقم برتقالي اللون الأحمر وسيرتدي حارسه اللون الأسود، وسيرتدي طاقم التحكيم القميص الأصفر والشورت الأسود.
يذكر أن السوداني الفاضل محمد حسين، سيدير اللقاء تحكيميًا، ويعاونه عمر حامد وعبد الجابر محمد، والحكم الرابع صبري فضل.

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