مصطفى محمد يقود هجوم الزمالك أمام أول أغسطس

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اول اغسطس

تشكيل الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تشكيل فريقه لمواجهة  أول أغسطس الأنجولي في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقررة إقامتها في التاسعة مساء اليوم السبت على ملعب السلام بالقاهرة.  
ويضم التشكيل:
محمد عواد فى حراسة المرمي 
 محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة - حازم امام في خط الدفاع 
 طارق حامد - فرجاني ساسي - احمد سيد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي في خط الوسط
مصطفي محمد في خط الهجوم
ويجلس على دكة البدلاء   محمد ابو جبل - محمد عبد الشافي - محمود عبدالرازق شيكابالا - محمد أوناجم - مصطفي فتحي - محمد عبد السلام - محمد حسن.

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