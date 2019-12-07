توجيه عاجل من «السيسي» بشأن العاصمة الإدارية

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن يكون الجهاز الإداري بالعاصمة الإدارية، ذا كفاءة عالية، وذلك بعد انتقال الحكومة إلى العاصمة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وقال السيسي أن الجهاز الإداري بالعاصمة، يجب أن يتسم بالحوكمة والعصرية، بحيث يرتقي إلى تطلعات المواطنين، ويمثل نقله نوعية، إلى مستقبل العمل الإداري

وتناول الاجتماع، مستجدات الخطة التنفيذية لانتقال الوزارات والأجهزة الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة وما يرتبط بذلك من برامج التطوير المؤسسي.