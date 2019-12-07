» تشيلسي يسقط أمام إيفرتون بـ«الثلاثة»

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إيفرتون

فاز فريق إيفرتون على تشيلسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي.

افتتح إيفرتون التسجيل في الدقيقة الـ5، عن طريق البرازيلي ريتشارلسون، وأضاف دومينيك كالفيرت ليوين الهدف الثاني في الدقيقة 49 قبل أن يقلص البلوز النتيجة عن طريق كوفاسيتش في الدقيقة 52، وعاد كالفيرت ليوين لإحراز الهدف الثالث لإيفرتون في الدقيقة الـ84من عمر المباراة .
بتلك النتيجة يرفع إيفرتون رصيده إلى 17 نقطة في المركز الـ14، فيما توقف رصيد تشيلسي عند النقطة 29 نقطة في المركز الرابع.

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