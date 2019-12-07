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أهالي قرية «صلاح» يرفضون نقل أبنائهم لمعهده الأزهري

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محمد صلاح
محمد صلاح

محمد فضل- متابعات

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اولياء امور

معهد أزهري

أبدى العشرات من أولياء أمور طلاب بقرية نجريج بمركز بسيون بمحافظة الغربية، استيائهم الشديد من قرار المدرسة بنقل أبنائهم إلى معهد محمد صلاح الأزهري بشكل مفاجئ دون موافقتهم، مما يؤثر على مستقبل الطلاب، حسب قولهم.

وأكد الأهالي نيتهم تنظيم وقفة احتجاجية غد الأحد داخل المدرسة، لإعلان اعتراضهم على نقل أبنائهم من المدرسة إلى معهد "صلاح" الأزهري، معبرين عن غضبهم من تجاهل المدرسة لرأيهم ورأي مجلس الآباء والأمناء.

يذكر أن محمد صلاح نجم منتخب مصر و نادي ليفربول الإنجليزي، كان قد تبرع بإقامة المعهد الازهري على مساحة 1500 متر، على قطعة أرض ملك الدولة، وتحمل "صلاح " تكاليف البناء، من خلال التبرع بنحو 18 مليون جنيه، ويتكون المبني من بدروم و4 طوابق، بها 18 فصلا دراسيا والمكاتب الإدارية، فصول ثقافية والمعامل وغرفة الكمبيوتر ورياض أطفال، ومقر مؤسسة صلاح الخيرية في البدروم، على مساحة نحو 100 متر، إلى جانب إنشاء ملعب بالمعهد، وجرى تجهيزه بالأدوات اللازمة والأثاث، من "مقاعد جلوس وسبورات وأدوات المعامل"، وجميع الاحتياجات الدراسية، على أفضل مستوى تعليمي.


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