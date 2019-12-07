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بعد الفوز على النصر

الاتحاد السكندري يتأهل إلى دور الـ16 بكأس مصر

الرياضة

الاتحاد السكندري
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أمير سعد

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النصر

كأس مصر

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حجز فريق الاتحاد السكندري مقعدًا في دور الـ16 ببطولة كأس مصر بعد الفوز على النصر، بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب الأسكندرية.

أحرز رزاق سيسيه هدف الاتحاد السكندري في الدقيقة 66 من عمر المباراة.

بتلك النتيجة ينتظر الاتحاد السكندري الفائز من مواجهة أسوان وطنطا، التي ستقام غدًا الأحد في ختام مباريات دور الـ32 بكأس مصر.

يذكر أن الفائز من مباراة الاتحاد ضد الفائز من أسوان وطنطا، سوف يلاقي الفائز من مواجهة الأهلي والترسانة في دور الثمانية لكأس مصر.


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