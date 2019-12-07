زوج أنغام يثير غضب السعوديين بتصرف غير لائق

07 ديسمبر 2019 - 05:25 م

عبر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في السعودية، عن غضبهم من تصرف الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم زوج الفنانة أنغام، أثناء تواجده معها في الرياض لإحياء حفل لها.

وظهر "إبراهيم" وهو يمشي بطريقة بدى منها غروره واضعًا يده في جيبه أثناء استقباله بصحبة زوجته من المسؤولين في السعودية، حيث أخرجهما بعد أن مد أحد المسؤولين يده له ليسلم عليه.

وأثار تصرف زوج الفنانة أنغام، غضب النشطاء السعوديين، بشكل كبير، متسائلين عما وصفوه بالغرور الذي تحلى به أثناء استقباله.

وتنوعت تعليقات النشطاء ما بين وصفه بالغرور وتوجيه الشتاءم له، وما بين من يقول أنه جاء غصب عنه إلى المملكة.

